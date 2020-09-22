Burhaniye'de kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen iki köpeği itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı
22.09.2020 12:46 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:50

Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen iki köpeği itfaiye kurtardı.

10 günden beri kayıp olan köpeklerini Devlet Hastanesi civarında 4 metre derinliğindeki kuyuda gören N.K, hayvanları kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, merdivenle kuyuya inerek köpekleri çıkarmayı başardı. Köpeklerini teslim alan N.K. itfaiye ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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