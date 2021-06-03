Burhaniye'de kurallara uymayan minibüsçülere ceza yazıldı
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Burhaniye'de kurallara uymayan minibüsçülere ceza yazıldı

Burhaniye'de kurallara uymayan minibüsçülere ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burhaniye ilçesinde, polis Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken, trafik ekipleri de toplu taşıma araçları üzerinde uygulama yaptı.

Burhaniye ilçesinde, polis Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken, trafik ekipleri de toplu taşıma araçları üzerinde uygulama yaptı. Denetimlerde yüzde 50 kuralına uymayan 6 minibüs sürücüsüne kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Burhaniye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sokak kısıtlaması konularında denetimlerini sürdürürken, trafik ekipleri de toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini artırdı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğündeki ekipler, yaptıkları denetimlerde yüzde 50 kuralına uymayan 6 minibüs sürücüsüne kabahatler kanunu kapsamında işlem yaptı. Vatandaşları ve sürücüleri kurallara uymaya çağıran ekipler, denetimlerin sıklıkla ve titizlikle devam edeceğini açıkladılar. - BALIKESİR

Burhaniye'de kurallara uymayan minibüsçülere ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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