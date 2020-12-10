Burhaniye'de köy kahvehanesi yenilendi
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Burhaniye'de köy kahvehanesi yenilendi

10.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:10
Burhaniye'de köy kahvehanesi yenilendi

Burhaniye'de Ağacık köyü kahvehanesi belediye tarafından yenilendi.

Burhaniye'de Ağacık köyü kahvehanesi belediye tarafından yenilendi.

Kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere devam eden Burhaniye Belediyesi Ağacık Mahallesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl içinde köy kahvehanesinin boya badana işlerini tamamlayan Belediye ekipleri bu ay kahvehanenin alt zemin seramik döşemelerini gerçekleştirdi.Mahalle sakinlerinin kahvehaneye giriş ve çıkışlarda ve oturma düzeninde sıkıntı yaşamaması için tüm zemini seramik karo ile döşeyen ekipler, daha sonra kahve misafirlerinin yağışlı ve güneşli ortamlarda da bahçe de oturabilmeleri için kahvehane önünü çelik konstrüksiyondan pergola ile kapattı. Pergolanın altında akşamları da vatandaşların rahat oturabilmeleri için çalışma yapan Belediye ekipleri, pergola ve bahçe kısmına led ışıklandırmalar döşedi. Tasarruflu led lambaların montajını da tamamlayan Belediye Fen İşlerine bağlı ekiplere teşekkür eden mahalleli, kahvehanenin modern bir görünüme kavuşmasının yanı sıra çok kullanışlı olduğunu söyledi.Kırsal mahallelere yapılacak hizmetlerin aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, pandemi dolayısıyla tedbirli ve imkanlar dahilinde hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade etti. - BALIKESİR

Burhaniye'de köy kahvehanesi yenilendi
Burhaniye'de köy kahvehanesi yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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