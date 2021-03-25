Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok
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Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl de uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" devam ederken, kapsamlı koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl de uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" devam ederken, kapsamlı koronavirüs denetimleri devam ediyor. İlçe deki denetimlerde, tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları da görev alıyor.

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş öncülüğünde, kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye zabıtları, Meslek Odaları ile ilçe denetim ekipleri tarafından kapsamlı denetimler yapılıyor. Kaymakam İlyas Memiş, "Denetimlerimiz, ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, camiler, lokanta, restoran, çay ocakları, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezi ve kalabalık oluşturabilecek tüm ortamlarda devam ediyor. Gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde görev alan ekipler, vatandaşlarımız ve esnaflarımızı başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kararlara uyma hususunda uyarılarda bulunmaktadır. Denetimlerde koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymadıkları tespit edilenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uyarılar ve cezai işlem yapılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok
Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok
Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok
Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok
Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok
Burhaniye'de koronavirüs önlemlerinden taviz yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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