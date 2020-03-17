Burhaniye'de Koronavirüs değerlendirme toplantısı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Yeni Tip Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgili alınması gereken tedbirler ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Yeni Tip Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgili alınması gereken tedbirler ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.



Kaymakamlık Salonundaki toplantıda, Cumhurbaşkanlığının kararları, Sağlık Bakanlığının almış olduğu önlemler ve uygulamalar ile İçişleri Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların toplumu tehdit eden virüsün yayılmasını önlemeye yönelik uygulamaları değerlendirildi. Vatandaşların iyi niyetini suiistimal eden dolandırıcıların ya da karaborsacı, fırsatçı bir takım çevrelerin eylem ve tutumlarına dair yapılması gereken işlemler, kolluk yetkililerinin sorumlulukları ile diğer ilgili kurumların sorumlulukları da değerlendirilen hususlar arasındaydı. Toplantıyı değerlendiren Kaymakam Öner, " İlerleyen süreçte de bu konuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu gündemi olarak değerlendireceğiz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Başhekimliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda bir takım tedbirleri alıyoruz. Belediye Başkanlığı ekipleri diğer taraftan bir takım tedbirleri aldı ve uygulamaları başlattı. Devletin kurumlarının işbirliğiyle ve vatandaşlarımızın da duyarlı tavırları sayesinde inşallah elimizden geldiğince bu konuda mücadele edeceğiz" dedi.



Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığındaki değerlendirme toplantısına, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aydemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Vurupalmaz, Belediye Zabıta Müdürü Emre Şahin, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı İsmail Yunus Çelebi katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA