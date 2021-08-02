Burhaniye'de Körfez Gelişim hedef büyüttü

Burhaniye' de, Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü dış transferde Senegalli yıldız futbolcu Man Sour Diop ile görüşerek prensip anlaşması sağladı.

Burhaniye' de, Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü dış transferde Senegalli yıldız futbolcu Man Sour Diop ile görüşerek prensip anlaşması sağladı. Bununla beraber dış transferde 5 tane daha yıldız futbolcu ile görüşüp hedefin süper lig olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen ligler nedeniyle lig maçlarını oynayamayan Körfez Eğitim ve Gelişimspor, Süper Amatör Lig hayalini 1 yıl ertelemişti. Bu yıl geniş bir kadro kurmak için yola çıkan kulüp 5 iyi futbolcu ile prensipte anlaştı. Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişimspor Kulübü Başkanı Neşe Birituna, "Geçtiğimiz yıl ülkemizi de etkisi altına alan pandemi nedeniyle maçlarımızı oynayamadık. 2021-2022 sezonuna dış transferde Senegalli yıldız oyuncu Man Sour Diop ile görüşerek prensipte anlaşma sağladık. Yine bu oyuncunun dışında 5 tane oyuncu ile yeni sezon için anlaştık" dedi. Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişimspor koordinatörü Coşkun Birituna ise, "Dış transferlerimizin dışında iç transfer çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Şu an futbolcu arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu görüşmeleri tamamlayıp liglerin başlamasını bekleyeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı