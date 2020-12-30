Burhaniye'de Kızılaslan Körfez Şefi oldu
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Burhaniye'de Kızılaslan Körfez Şefi oldu

30.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:54
Burhaniye'de Kızılaslan Körfez Şefi oldu

Burhaniye ilçesinde, Gülseren Solmaz'ın Edremit'e atanmasıyla boşalan Körfez Orman İşletme Şefliğine Fatih Kızılaslan atandı.

Burhaniye ilçesinde, Gülseren Solmaz'ın Edremit'e atanmasıyla boşalan Körfez Orman İşletme Şefliğine Fatih Kızılaslan atandı. Artvin'in Şavşat ilçesinden gelen Kızılaslan görevine başlarken, ormanları daha verimli hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Burhaniye'de geçtiğimiz yıl kurulan Körfez Orman İşletme Şefliği'nde, Gülseren Solmaz'ın Edremit'e atanmasıyla boşalan koltuğa Fatih Kızılaslan atandı. 30 yaşında bir çocuk babası Kızılaslan, 6 yıldan beri Artvin'in Şavşat ilçesinde görev yapıyordu. İlçedeki görevine başlayan Kızılaslan, ormanlardaki verimliliği artırmak için çalışacaklarını söyledi. Gelecek kuşaklara verimli ormanlar bırakmak istediklerini anlatan Kızılaslan, herkesi ormanlara sahip çıkmaya çağırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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