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Burhaniye'de kış lastiği denetimi

Burhaniye'de kış lastiği denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

Burhaniye'de okulların açılmasıyla birlikte servis denetimlerine başlayan trafik ekipleri, aralık ayı ile birlikte kış lastiği denetimlerine ağırlık verdi. 420 araçta kış lastiği denetimi yapan ekipler, 110 okul servisini kontrol etti. 168 otobüste kış lastiği denetimi yapılırken, şehir içinde ışık ihlali yapan araçlara da göz açtırılmıyor. Tariş kavşağında denetim yapan ekipler, ışık ihlali yapan 17 araca ceza yazdı. Emniyet Kemeri Tak Hayata Bağlan projesi kapsamında 540 araçta da kemer denetimi yapıldı. Vatandaşların kaidelere riayet etmeleri istenirken, denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Burhaniye'de kış lastiği denetimi

Burhaniye'de kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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