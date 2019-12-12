Burhaniye'de kış lastiği denetimi
Haberler » Güncel » Burhaniye'de kış lastiği denetimi - Haber

Burhaniye'de kış lastiği denetimi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

12.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:20
Burhaniye'de kış lastiği denetimi

'in ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. Yolcu ve eşya taşıyan araçlar üzerinde denetim yapan ekipler, konu ile ilgili olarak yüzlerce broşür dağıttı.


Trafik Büro Amiri Özgül Reçel öncülüğündeki ekipler 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulaması konusundaki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisanda sona ereceğini anlatan ekipler, kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Denetim yapan ekipler yüzlerce broşür dağıttı. Denetimlerin artırılması duyarlı vatandaşları sevindirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler