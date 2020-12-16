Burhaniye'de kış hazırlığı başladı
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Burhaniye'de kış hazırlığı başladı

16.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:13
Burhaniye'de kış hazırlığı başladı

Burhaniye'de kış aylarına girilirken belediye genel temizlik çalışmalarına başladı.

Burhaniye'de kış aylarına girilirken belediye genel temizlik çalışmalarına başladı. Sonbaharın etkisi ile kış ayına giren Burhaniye'de cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı.

Özellikle, son zamanlarda yağmurun etkisiyle dökülen yaprakların temizlendiği cadde ve sokaklarda, mazgal ve kanal temizlikleri de yapıldı. Kış ayının etkisi altına giren Burhaniye'de ilçe geneli temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle, rüzgar ve yağmurun etkisiyle dökülen yaprakların mazgalları tıkanmaması için yapılan çalışmalarda cadde, sokak ve parklar Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce gerek süpürge ve yıkama aracı, gerek tırmık ve süpürge ekiplerince detaylı olarak temizleniyor. Dökülen yaprakların mazgallar haricinde, kanal içlerinde tıkanıklara yol açmaması için müdahale edilerek temizlendiği çalışmalar, merkez mahalleler haricinde kırsal mahallelerde de sürdürülüyor. - BALIKESİR

Burhaniye'de kış hazırlığı başladı
Burhaniye'de kış hazırlığı başladı
Burhaniye'de kış hazırlığı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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