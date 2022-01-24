Burhaniye'de kırsal yollar tuzlanıyor - Haberler
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Burhaniye'de kırsal yollar tuzlanıyor

Burhaniye'de kırsal yollar tuzlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde buzlanma riski olan karla kaplı köy yollarında tuzlama çalışmaları yapılıyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde buzlanma riski olan karla kaplı köy yollarında tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Burhaniye'de özellikle rakım olarak yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası buzlanan kırsal mahalle yollarında belediyesi tarafından tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Fen işlerine bağlı ekipler özellikle rakımı yüksek ve yolları uçurum olan Hacıbozlar kırsalında tuzlama çalışmaları yaparken, Kuyucak Mahallesi başta olmak üzere kardan dolayı kapanma tehlikesi olan yollarda grayderlerlerle yol açma çalışmalarını fasılasız sürdürüyor. - BALIKESİR

Burhaniye'de kırsal yollar tuzlanıyor

Burhaniye'de kırsal yollar tuzlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, kar, 3. Sayfa, Haber

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