Burhaniye'de Kırsal Mahallelerde Yol Sevinci

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kırsal Mahallelerde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler, kırsal mahallelerde, vatandaşların arazilerine daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla yol yapım seferberliği başlattı.



Burhaniye genelinde açılan yeni imar yollarının yanı sıra, kırsal mahallelerde de yeni yollar oluşturmaya başlayan Burhaniye Belediyesi ekipleri, gelen talepler doğrultusunda ve bir program dahilinde kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ile uğraşan vatandaşların arazilerine daha rahat ulaşabilmeleri için zeytin sezonu başlamadan önce çalışmalara başlayan ekipler, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelerde yeni yol açımına devam edecek. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Zeytin sezonunun yaklaşmasıyla birlikte özellikle kırsal mahallelerimizde yeni yol açımlarına başladık. Arazilere rahat ve sağlıklı bir ulaşım sağlanması amacıyla açılan yeni yolların yanı sıra mevcut yollarda da düzenleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BALIKESİR