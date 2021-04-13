Burhaniye'de kiralama ihalesi yapılacak
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Burhaniye'de kiralama ihalesi yapılacak

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Burhaniye'de kiralama ihalesi yapılacak

Burhaniye Belediyesi Bur.

Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş.'ye ait olan ve Öğretmenler Mahallesi Beyazıt Bulvarında yer alan 3 adet işyeri vasfındaki taşınmazın 16 Nisan Cuma günü açık arttırma usulü ile 5 yıllığına ihalesi yapılacak. 303 m2, 232 m2 ve 366 m2 büyüklüğündeki işyeri alanlarının projelendirme aşaması tamamlandı.

Kaba inşaatı ve altyapısı tamamlanmış işyeri vasıflı taşınmazların açık alan ve kapalı alan çizilmiş projeleri ile kullanışlı ve modern görünümde olması planlanan işyerleri için zincir firmaların da ihaleye girmeleri bekleniyor. Altyapısı ve kaba inşaatı tamamlanmış şekilde işyeri yapımı için 5 yıl süreyle ihalesi yapılacak işyerlerinin şartnamede geçen projelerinde; yeşil alanlar, tenteyle kapanabilecek fonksiyonel açık alanlar, kapalı alanlar ve mutfak, lavabo gibi kısımlardan oluşuyor. İhaleler, Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı salonunda 16 Nisan Cuma günü saat 10.30'da başlayacak olup; isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için 15 Nisan Perşembe günü 17.00'a kadar istenilen belgeler ile birlikte Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş.'ye başvuru yapmaları gerekiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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