Burhaniye'de kaza geçiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü iyileşti - Haberler
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Burhaniye'de kaza geçiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü iyileşti

Burhaniye'de kaza geçiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü iyileşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında geçirdiği kazada yaralanan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı iyileşti.

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında geçirdiği kazada yaralanan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı iyileşti. Yaklaşık 5,5 ay görevinden ayrı kalan Dükancı, görevine başlarken, kurs sayılarını artırmak için kolları sıvadı.

Başarılı çalışmaları ile takdir toplayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, görev başında düşerken, kolunda ve bacağında kırıklar oluştu. Uzun bir tedavi sürecinin ardından görevine başlayan Dükancı'yı müdür yardımcıları ve kurs öğretmenleri karşıladı. Tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan sağlık görevlileri ile kendisi ile ilgilenin çalışma arkadaşları ve dostlarına teşekkür eden, Bülent Dükancı, kurs sayısı ve çeşidini artırmak için çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR

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