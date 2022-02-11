Burhaniye'de karlı yollar açılıyor

Burhaniye'de son kar yağışı sonrası buzlanma riski olan karla kaplı köy yollarında açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kış aylarının bu sene sert ve yağışlı geçmesiyle birlikte Burhaniye Belediyesi de aralıksız çalışmalar yapmaya devam ediyor.

İlçede, özellikle rakım olarak yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası, kardan kapanma riski olan kırsal mahalle yollarında aralıksız çalışarak yolları açan ekipler, ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.Belediye Fen İşlerine bağlı ekipler rakımı yüksek ve yolları riskli olan Hacıbozlar ve Kurucaoluk kırsalında tuzlama çalışmaları yaparken, kardan dolayı kapanma tehlikesi yaşanan yollarda da greyderlerle yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa