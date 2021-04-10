Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, kadına yönelik şiddeti önlenme toplantısı yapıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında, kadına yönelik şiddeti önlenme toplantısı yapıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol çerçevesinde, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin İlçe de yapılan çalışmalar ile koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü. Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığındaki toplantıya; Cumhuriyet Savcısı Çınar Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, Ayvalık Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Neslihan Özdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Selçuk Çiftçi ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Oğuzhan Koç Hande Erçel
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Ümit Öztürk Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burhaniye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:28:09. #1.14#
title