Burhaniye'de jandarma 8 uyuşturucu tacirini yakaladı

Burhaniye ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

Burhaniye ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden H.A,V.K; E.Ö,M.S; R.S, H.S, 0.Ö ve V.E tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal Korucaoluk Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen H.A,V.K, E.Ö,M.S, R.S, H.S, O.Ö ve V.E adlı şüphelileri takibe aldı. İlçe merkezi ve kırsal Korucaoluk Mahallesinde yakalanan şüphelilerin üst ve ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu sattıkları belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri Adliye de tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı