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Burhaniye'de işçi bulunmuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burhaniye'de işçi bulunmuyor

Bur Burhaniye ilçesinde, son yıllarda başlayan inşaat patlaması devam ederken, çalışacak usta ve işçi bulumakta güçlük çekiliyor.

Bur Burhaniye ilçesinde, son yıllarda başlayan inşaat patlaması devam ederken, çalışacak usta ve İşçi bulumakta güçlük çekiliyor. İlçenin büyük göç aldığını anlatan Hürriyet Mahallesi Muhtarı İrfan Baltacı, ne inşaatlarda ne de zeytin hasadında çalışacak işçi bulunmadığını söyledi.

Burhaniye'de, yüzlerce inşaat devam ederken, usta ve işçi sıkıntısı yaşanmaya başladı. Özellikle, Ören yolundaki arazilerin imara açılması ile büyük bir yapılaşmanın başladığını anlatan İrfan Baltacı, 40 yıldır inşaat yaptığını söyledi. Usta ve işçi bulmakta zorlandıklarını anlatan Baltacı, "Son yıllarda Burhaniye ile birlikte diğer Körfez ilçeleri büyük göç almaya başladı. Bu da inşaat sektörünü canlandırdı. Şu anda yüzlerce inşaat devam ediyor. Ancak, usta ve işçi bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda, Suriyeliler de olmasa işimiz çok zor. Önümüzdeki aylarda zeytin hasadı başlayacak. Zeytin hasadında da işçi bulmak zor. Bu ortamda işsizlikten yakınanlara şaşıyorum, Bu gün bir ustanın günlüğü 250-300 lira, işçinin günlüğü ise 150-200 lira. Eskiden sabah saatlerinde Kocacami önünde iş bekleyen insanlar olurdu. Şimdilerde böyle bir durum yok. Böyle giderse 3-5 yıl sonra robotları çalıştırmak zorunda kalacağız" dedi. - BALIKESİR

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Haber: Burhaniye'de işçi bulunmuyor - Haberler Ekonomi
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