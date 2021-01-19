Burhaniye'de iki öğrenci "meyve ağaçlarını yapraklarından tanıtan" oyun tasarladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki ortaokul öğrencisi dijital ortamda meyve ağaçlarını yapraklarından tanıyarak öğrenme esasına dayalı oyun geliştirdi.

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezinden 11 yaşlarındaki 6. sınıf öğrencileri Esna Karatepe ve Ecrin Sude Tanyel, "Web 2.0 Araçlarıyla Tasarlanan Meyvelerin Bilmecesi Oyununun Ağaçları Tanıma Becerisi Kazandırmaya Etkisi" proje hazırladı.

Öğrenciler, insanların ağaç yapraklarını tanıyabilmeleri için bunların görsellerini numaralandırarak karekod oluşturdu. Telefonla karekodu okutanlar, Youtube'da açılan videoyu izliyor. Kullanıcılar bu sayede hangi meyvenin hangi ağaca ait olduğunu öğrenebiliyor.

Ecrin Sude Tanyel, TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması'nda teşvik ödülü verilen projeyi anlattı.

Yapraklara karekod yerleştirdikten sonra çevrelerindeki kişilere bunları yaprakları göstererek hangi meyveye ait olduğunu bilip bilmediklerini sorduklarını, daha sonra yaprakların bilmecelerini meyveler halinde hazırladıklarını belirten Tanyel, şöyle devam etti:

"Telefondan karekodu okuttuğumuzda Youtube'den hazırladığımız video çıkıyor ve izleyen kişi o yaprağın hangi meyveye ait olduğunu bilmeye çalışıyor. Amacımız insanların çevreyi tanıyabilmesini sağlamak. Hazırlık aşamasında yaptığımız çalışma ve testlerde 50 kişiden sadece 2'si, 10 yaprağın hangi meyveye ait olduğunu bilmişti. Projemizdeki bu oyunu oynadıktan sonra 50 kişiden 48'i 10 yapraktan fazlasının hangi meyveye ait olduğunu bildi. Oyunumuz ve projemiz Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girebilir çünkü çevremizde yaşadığımız ağaçları bilmemek büyük bir eksiklik. O yüzden biz de böyle bir oyun tasarlama gereksinimi duyduk."

Esna Karatepe de proje fikrinin babasıyla oynarken ortaya çıktığını anlattı.

Oyun sırasında çok az yaprak tanıdıklarını fark ettiklerini dile getiren Karatepe, "Daha sonra bunu BİLSEM'deki danışman öğretmenimle paylaştım. Ecrin Sude arkadaşımla bu oyunu tasarladık ve yarışmaya katılarak birinci olduk." dedi.

Karatepe, oyunun herkesin anlayıp eğlenerek oynayabileceği özellikte olduğuna dikkati çekti.

Seçtikleri yaprakları numaralandırdıklarını bildiren Karatepe, "Daha sonra internetten meyve resimlerini alarak tatlı yüzler yaptık ve arkalarını da karekod yerleştirdik." diye konuştu.

Karatepe, projeyi Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Coğrafya derslerine uygun programladıklarını sözlerine ekledi.

Proje danışmanı Fen ve Teknoloji Öğretmeni Hilal Kırbıyık ise "TÜBİTAK Türkiye finallerinde teşvik ödülü alan bu proje ulusal anlamda da başarılı olarak gelecek nesillerimizi sadece dijital oyun ile değil aynı zamanda doğanın içinde olmanın önemini göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya