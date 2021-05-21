Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi
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Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi

Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir iğde ağacı da park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir iğde ağacı da park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobil zarar görmezken, İskele sahilinde bazı kayıklar da sulara gömüldü.

Burhaniye'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Barbun caddesinde, fırtınada devrilen iğde ağacı, park halinde bulunan 35 NHS 35 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, iğde ağacını parçalayarak kaldırırken, otomobilin zarar görmediği belirlendi. Öte yandan, denizde dev dalgalara neden olan fırtına İskele sahilindeki bazı kayıkları da batırdı. - BALIKESİR

Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi
Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi
Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi
Burhaniye'de iğde ağacı otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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