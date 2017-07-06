Burhaniye'de İdris Altay 25 Yıllık Hakem Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İtfaiye Müdürü İdris Altay, deniz yarışmalarında 25 yıllık hakem oldu. Futbol antrenörlüğü de yapan 53 yaşındaki Altay, sporu çok sevdiğini söyledi.



Burhaniye' de başarılı çalışmaları ile takdir toplayan İtfaiye Müdürü İdris Altay, denizcilik yarışmalarında 25 yıldır hakemlik yapıyor. İskele de düzenlenen yüzme yarışmalarında hakemlik yapan 2 çocuk babası İdris Altay, "Sporu çok seviyorum. Bunun için uzun yıllar futbol hocalığı yaptım. Yüzme yarışmalarında ise 25 yılımı tamamladım. Sporu çok seviyorum. Herkesin spor yapmasını istiyorum" dedi. - BALIKESİR