Haberler

Burhaniye'de huzurevindeki yaşlıları sevindirdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile rehber öğretmen Jale Özgün ile usta öğretici Demet Tan, Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Yaşlıların ellerini öpen görevliler, Denet Tan'ın el sanatları kursunda öğrencileri ile birlikte ürettiği hediyeleri takdim etti. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve ekibine teşekkür eden yaşlılar, ziyaretlerin tekrarını beklediklerini söylediler. Ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, " Huzurevine ramazan bereketiyle birlikte bayram öncesi ziyarette bulundu. Büyüklerimizin elini öptük. El sanatları kursumuz Usta öğreticisi Demet Tan'ın öğrencileri ile birlikte hazırladığı hediyeleri takdim ettik. Sohbette bulunarak büyüklerimizin gönlünü almaya çalıştık. Çok memnun oldular. İnşallah ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle

Real Madrid rövanşı öncesi olay karar!
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber