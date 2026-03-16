Burhaniye'de huzurevindeki yaşlıları sevindirdiler

Burhaniye'de Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile rehber öğretmen Jale Özgün ile usta öğretici Demet Tan, Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Yaşlıların ellerini öpen görevliler, Denet Tan'ın el sanatları kursunda öğrencileri ile birlikte ürettiği hediyeleri takdim etti. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ve ekibine teşekkür eden yaşlılar, ziyaretlerin tekrarını beklediklerini söylediler. Ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, " Huzurevine ramazan bereketiyle birlikte bayram öncesi ziyarette bulundu. Büyüklerimizin elini öptük. El sanatları kursumuz Usta öğreticisi Demet Tan'ın öğrencileri ile birlikte hazırladığı hediyeleri takdim ettik. Sohbette bulunarak büyüklerimizin gönlünü almaya çalıştık. Çok memnun oldular. İnşallah ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
