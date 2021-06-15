Burhaniye'de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu
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Burhaniye'de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu

Burhaniye'de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının ardından Haziran ayında da düşen yağmurlar zeytine ilaç oldu.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının ardından Haziran ayında da düşen yağmurlar zeytine ilaç oldu. Zeytinlerin dane bağladığını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yılın zeytin için çok uygun gittiğini söyledi.

Yaklaşık 3 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu Burhaniye'de bahar aylarının yağışlı geçmesi zeytin üreticilerini sevindirirken, Haziran da düşen yağışlarda bol ürün umudunu artırdı. Zeytinde var yılı olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Haziran yağışlarının zeytine ilaç olduğunu söyledi. Yağışların zeytincileri sevindirdiğini anlatan Duman, "Bu yıl havalar zeytinci için çok iyi. Bahar yağışlı geçti. Zeytinin bağlama döneminde de hava serindi. Zeytinler ürün gösterdikten sonra düşen Haziran yağışları da yüksek verim umudunu artırdı. Yağmurlar zeytine ilaç oldu. İnşallah, zeytinyağı fiyatları da iyi olur ve çiftçinin yüzü güler" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu
Burhaniye'de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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