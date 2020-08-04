Burhaniye'de hayırsever işletmeciye destek yağdı
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Burhaniye'de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, geçtiğimiz yıl başlattığı örnek bir uygulama ile takdir topladı.

Burhaniye'de hayırsever işletmeciye destek yağdı
04.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:26

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, geçtiğimiz yıl başlattığı örnek bir uygulama ile takdir topladı. Parası olmayanlara ücretsiz yemek servisi yapan Teslim, uygulamayı da işyerinin camındaki yazı ile duyururken, uygulayama çok sayıda vatandaştan destek geldi.

Burhaniye Ören Meydanında iki yıldan beri mekan çalıştıran 57 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, geçtiğimiz yıl örnek bir uygulamaya imza attı. Bu güne kadar yüzlerce vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, işyerinin camına da "Açsanız ve paranınız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da, bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı. Bu güne çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, bu yıl aynı yerde ikinci şubesini açarken, yazıyı okuyan çok sayıda vatandaş da kendisine destek oldu. .

İki yıldan beri mekan çalıştırdığını anlatan Adem Teslim, "Uygulamayı geçen yıl başlattım. Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Bu yazıyı astıktan sonra gelenlerden hiçbirini geri çevirmedim. Allah'ta bereketini verdi. İkinci şubemizi açtık. Bu uygulamanın gazetelerde haber olması üzerine çok sayıda destek talebi geldi. Bizi arayıp ben de destek olmak istiyorum diyenler çok oldu. Ben bunları kabul etmedim. Ancak, burada yemek yerden bu yazıyı okuyanlardan destek olmak isteyenlerin yardımını kabul ediyorum. Bir yemek yiyip de iki yemek parası verenler oluyor. Bunları kabul ediyorum. Memleketimizde iyi insanların sayısı az değil. Allah, ömür verdiği sürece bu uygulama devam edecek. Dağıttıkça, Allah veriyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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