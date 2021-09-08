Burhaniye'de "Hayır Sofrası" kuruldu
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Burhaniye'de "Hayır Sofrası" kuruldu

Burhaniye'de 'Hayır Sofrası' kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde, Mehmet Aydalga'nın düzenlediği "Hayır Sofrası" gerçekleştirildi.

Burhaniye ilçesinde, Mehmet Aydalga'nın düzenlediği "Hayır Sofrası" gerçekleştirildi. Ören Mahallesindeki "Hayır Sofrası" yaklaşık 40 kişiyi buluşturdu.

Burhaniye'de Ören Mahallesinde oturan Mehmet Aydalga'nın düzenlediği "Hayır Sofrası" ilgi gördü. Mehmet Aydalga'nın evinin bahçesinde kurulan sofra, çok sayıda vatandaşı buluşturdu. Kocacaminin emekli imamı Saadettin Kılıç'ın da katıldığı cemiyette çeşitli yemekler ikram edildi. Misafirlere teşekkür eden Mehmet Aydalga, " Biz bunu gelenek haline getirdik. Bu yıl da soframızı kurduk. Yemeğimize katılanlara teşekkür ediyorum. Bu geleneğimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de 'Hayır Sofrası' kuruldu
Burhaniye'de 'Hayır Sofrası' kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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