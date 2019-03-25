Burhaniye'de Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu İlgi Gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Hasta ve Yaşlı Öz Bakım Kursu ilgi gördü. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan 160 saatlik kursa 25 kişi katılıyor.

Meslek Dersleri öğretmenleri Kadriye Atak, Cumali Bakır, Nuran Karaman ve Hatice Serin'in eğitmenliğini yaptığı kursta, uygulamalı olarak hasta ve yaşlı bakımı konusunda bilgiler verilirken, konularla ilgili filmlerde gösteriliyor. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs öğretmenlerinden bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti 2 Martta başlayan kursun 11 Mayıs'ta tamamlanacağını anlatan Dükancı, "Kursumuzda hasta ve yaşlı bakımına ait bilgiler uygulamalı olarak verilmektedir. Kursumuz 160 saat devam edecektir. Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilecek. Kursiyerlerimiz bu belgeler sayesinde hasta ve yaşlı bakımı konusunda iş sahibi olabilecekler Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA