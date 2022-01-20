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Burhaniye' de gün batımı böyle görüntülendi

Burhaniye' de gün batımı böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde gün batımı ilginç görüntülere sahne oldu.

ÇANAKKALE (İHA) - Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde gün batımı ilginç görüntülere sahne oldu. Çanakkale'den gelen üniversite öğrencisi Sümeyra Talay'ın Ören plajında çektiği gün batımı fotoğrafı ilgi gördü.

Burhaniye'de, tarihi meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajı ile yaz ayları tatilcilerle dolup taşan Ören Plajı, kışın da gün batımını fotoğraflamak isteyenlerle dolup taşıyor. Çanakkale'den gelen Sümeyra Talay, gün batımı fotoğrafı çekmek için Ören sahiline gitti. Ören sahilini çok sevdiğini anlatan Talay, "Ben dedemi ve babaannemi ziyaret için Ören'e geldim. Dün de Ören sahilinde gün batımını çektim. Bu fotoğrafı saklayacağım. Herkesi Ören'i görmeye davet ediyorum. Ören çok güzel bir yer" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye' de gün batımı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Üniversite, Çanakkale, Ören, Yerel, Haber

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