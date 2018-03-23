Burhaniye'de Gübre Satışları Arttı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bereketli geçen zeytin sezonunun ardından düşen bahar yağmurları üreticileri sevindirirken, gübre satışları da arttı Zeytinde sürüm, budama ve gübreleme zamanının olduğunu anlatan Gübre Bayii Şinasi Çelik, satışların geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz arttığını söyledi.

Burhaniye'de zeytin hasadı sona ererken, zeytinliklerde bakım dönemine girildi. Zeytinler budanırken, sürüm ve gübreleme çalışmalarına da hız verildi. Tüm ekili alanlarda gübreleme yapılırken, ilçedeki gübre satışları da katlandı. Gübre Bayi Şinasi Çelik, "İlçemizdeki çiftçiler yağışlı havaları görünce bol bol gübre atmaya başladı. Zeytinliklerde ve buğday ekili alanlarda gübreleme yapılıyor. Şu anda 40 çeşit gübre bulunduruyoruz. Gübre fiyatları da 43 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Çiftçilerimizin gübre atmadan önce toprak tahlili yaptırmalarını öneriyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre gübre satışları yüzde yüz arttı" dedi. - BALIKESİR