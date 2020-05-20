Burhaniye'de giyim pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan tuhafiye pazarları açılırken, tuhafiyeci esnafının yüzü güldü.

Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan tuhafiye pazarları açılırken, tuhafiyeci esnafının yüzü güldü. Pazarlarda sergi açmaya başlayan tuhafiyeci esnafı mutluluklarını dile getirirken, bayram sonrası daha iyi günler beklediklerini söyledi.

Burhaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlarda yaklaşık iki aydır gıda maddeleri dışında ürün satışı yasaklanırken, 3 günden beri ise tuhafiye pazarlarının kurulmasına izin çıktı. Pazarlarda sergi açan tuhafiye esnafı iki ay aradan sonra pazarda olmanın sevincini yaşadı. Sıkıntılarının olduğunu anlatan Ali Yiğitoğlu, "İki aydır tuhafiye pazarı kurulmadığı için sıkıntılarımız çoktu. Allah'a şükür ona da başladık. Bundan sonra inşallah, bayram sonrası günler düzelir, sıkıntılarımızı gideririz. Esnafımız çok zor durumda" dedi. İsmail Güllühan da, "Tuhafiye esnafı olarak iki aydan beri zor durumdaydık. Şimdi 2-3 günden beri pazarlar açıldı. Esnafın yüzü güldü. İnşallah, bu saatten sonra bu korona hastalığı biter, bütün esnafımızın hali vakti düzelir. İnşallah, umudumuz o" diye konuştu.

Mehmet Han Telli ise, "Neredeyse iki aydır pazar açamıyoruz. Çok mağdur olduk. Şimdi açmaya başladık. Çok teşekkür ederiz herkese. Yardım eden herkese. İnşallah daha iyi günler göreceğiz. İnşallah, daha sağlıklı günler göreceğiz. Korona virüsü hep beraber atlatacağız inşallah" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA