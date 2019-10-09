Burhaniye'de fırınlara zabıta denetimi

09.10.2019 12:46

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye zabıta ekipleri fırınları denetledi. Belediye, halkın sağlığı ve güvenliği için fırınlara rutin denetimlerini sıklaştırdı.



Fırınlarda hijyen, gramaj ve ambalaj gibi kontroller yapan Zabıta ekipleri, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimlerde ilk olarak imalathaneler başta olmak üzere un depoları ve üretim malzemelerinin hijyen koşullarına uygunluğu denetlendi. Daha sonra, unlu mamullerin gramaj, saklama koşullarıyla birlikte işyeri evraklarının kontrolü ve çalışanların temizliğinin de denetimleri yapıldı. Bu tür rutin denetimlerin devamlı yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Halk sağlığını ciddi anlamda etkileyecek ve bu konuda faaliyet gösteren firmalarımızı kontrol ederek eksikliklerini ve yanlışlarını düzelteceğiz, yasal uyarılarımızı yapacağız. Bu konuda firmalarımız da genel manada kurallara uyuyor. Şimdiye kadar çok önemli eksiklerle karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek" dedi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde, eksik evrak sahibi olanlara uyarıları yapılırken genel anlamda gramaj ve hijyen kurallarına uyulduğu gözlemlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA