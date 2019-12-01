Burhaniye'de Faslı Meryem'e köy düğünü

01.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:28

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesinde oturan Seracettin Tunca, Faslı Meryem Amagemi ile hayatını birleştirirken, genç çift için sokakta köy düğünü yapıldı. Kasap Seracettin Tunca ile elektrik teknikeri Meryem'in düğünü Ağacık Mahallesindeki evlerinin önünde yapıldı.



Seracettin ile Meryem'in düğünü çok sayıda davetliyi buluştururken, ilk dansı da genç çift yaptı. Dansın ardından çiftetelli oynandı. Gelinin yakınları Arap oyunlarını oynadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren düğünde büyük coşku yaşanırken, düğüne katılan kadınlar Faslı Meryem ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Seracettin'i çok sevdiğini anlatan Meryem Tunca, "Ben Fas'dan geldim. Kocamı çok seviyorum. Çok mutluyum. Türkiye'yi de çok sevdim" dedi. Meryem ile evlenmekten çok mutlu olduğunu anlatan Seracettin Tunca da, "Meryem'i Fas'tan getirdim. Bu gün düğünümüz var. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Düğünümüze katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA