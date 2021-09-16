Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu yavaş yavaş sona ererken, esnafların iyi bir sezon geçirdikleri açıklandı.

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu yavaş yavaş sona ererken, esnafların iyi bir sezon geçirdikleri açıklandı. Sezonun çok iyi geçtiğini anlatan Gece Pazarı esnaflarından Gökhan Fırındaoturan, bütün esnafların çok iyi iş yaptıklarını söyledi.

Burhaniye'de haziran ayında başlayan hareketlilik yavaş yavaş sona ererken, ilçe esnafları da iyi bir sezon geçirdi. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan doluluk sahil esnafını sevindirdi. İskele Gece Pazarı esnaflarından Gökhan Fırındaoturun, bütün esnafların çok iyi iş yaptıklarını söyledi. Fırındaoturan, "Bu sene bizim yerimiz değişti. Acaba iş olur mu diye kaygılarımız vardı. Ancak çok iyi bir sezon geçirdik. Uzun bir süre evlerinde kalan vatandaşlar çok alışveriş yaptı. Özellikle gurbetçilerin büyük desteği oldu" dedi.

İstanbul'dan geldiğini anlatan Celal Beyazıt da, yerli esnafın desteklenmesi gerektiğini söylerken, bol bol alışveriş yaptığını bildirdi. Kemal İşi ise, esnafın yüzünün gülmesinin kendilerini de sevindirdiğini kaydetti. - BALIKESİR

Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi

Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Ece Üner Demet Akalın Berfu Yenenler
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:46:58. #1.17#