Burhaniye'de esnaflar iyi bir sezon geçirdi

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu yavaş yavaş sona ererken, esnafların iyi bir sezon geçirdikleri açıklandı. Sezonun çok iyi geçtiğini anlatan Gece Pazarı esnaflarından Gökhan Fırındaoturan, bütün esnafların çok iyi iş yaptıklarını söyledi.

Burhaniye'de haziran ayında başlayan hareketlilik yavaş yavaş sona ererken, ilçe esnafları da iyi bir sezon geçirdi. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan doluluk sahil esnafını sevindirdi. İskele Gece Pazarı esnaflarından Gökhan Fırındaoturun, bütün esnafların çok iyi iş yaptıklarını söyledi. Fırındaoturan, "Bu sene bizim yerimiz değişti. Acaba iş olur mu diye kaygılarımız vardı. Ancak çok iyi bir sezon geçirdik. Uzun bir süre evlerinde kalan vatandaşlar çok alışveriş yaptı. Özellikle gurbetçilerin büyük desteği oldu" dedi.

İstanbul'dan geldiğini anlatan Celal Beyazıt da, yerli esnafın desteklenmesi gerektiğini söylerken, bol bol alışveriş yaptığını bildirdi. Kemal İşi ise, esnafın yüzünün gülmesinin kendilerini de sevindirdiğini kaydetti. - BALIKESİR