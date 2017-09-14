Burhaniye'de Eski Otogar Önünde Kavşak Düzenlemesi

Burhaniye Belediyesi trafiğin güvenli ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için eski otogar önünde yeni kavşak yapımına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, yürütülen yol yapım çalışmaları ile eski otogar önünde başlayan kavşak yapım çalışmalarını yerinde inceledi.



Kuvayi Milliye Bulvarı ve İsmail Rüştü Cirit Caddelerinin asfalt yol yapımı ardından başlayan kavşak düzenlemesi bölgedeki trafiği rahatlatacak. Yeni Otogarın yol güzergahı olan bölgede, kavşak düzenlemesi ile düzenli bir trafik akışının sağlanacağını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal,"Yeni otogara giden yolumuz olan Kuvayi Milliye Bulvarı ve 10 köyümüze gitmek için kullandığımız Kızıklı yolu olarak bilinen İsmail Rüştü Cirit Caddesinde asfalt yol yapım çalışmalarımız bitti. Hürriyet Caddesinin bu iki ana arter yoluna bağlanmasından dolayı ve eski otogarın da şehir içi toplu taşıma araçlarının durak noktası olması nedeniyle bu bölgede trafik yoğunlaşıyordu. Bu yoğunluğu azaltmak ve trafiği düzenli hale getirmek için başlattığımız kavşak düzenlemesi en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak" dedi. - BALIKESİR