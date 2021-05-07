Burhaniye'de eski mandıra devlet desteğiyle yenilendi
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Burhaniye'de eski mandıra devlet desteğiyle yenilendi

Burhaniye'de eski mandıra devlet desteğiyle yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, yörenin önemli süt işletme merkezlerinden biri olan Asal Mandıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi.

Burhaniye ilçesinde, yörenin önemli süt işletme merkezlerinden biri olan Asal Mandıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi. Kırsal Çoruk Mahallesinde bulunan mandıra baştan aşağıya bütün ekipmanlarının değişimi ile yenilendi.

Burhaniye'de bir mandıra daha devlet desteği ile yenilendi. Çoruk mahallesinde hizmetini sürdüren işletme yenilenirken, günde 9,5 ton süt işleme kapasitesine kavuştu. Mandıranın üretim sorumlusu Sinan Karaman, "Coruk mahallesinde 3 yıl önce satın aldığımız tesisin tüm ekipmanlarını yenilemek istiyorduk. Bunun için araştırma yaparken, TKDK'nın bu tip işletmelere hibe desteği verdiğini öğrendik. Projemizi hazırlayarak TKDK'ye başvurduk. Geçen sene kabul edilen projemiz ile mandıramızı baştan aşağı yeniledik. Bütün makineleri yeniledik. İşletmemizde günlük 9.5 ton sut işliyoruz. Şu anda 9 çalışanımız var" dedi. İşletmenin yöreye çok faydasının olacağını anlatan Proje Danışmanı İsmail Çancı da, "Mandıra yüzde 65 hibe desteği ile baştan aşağıya yenilendi. Bütün ekipmanlar yerli üretimden temin edildi. Bu sayede ilçemiz modern bir tesise kavuşmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Mandıranın sahibi iş insanı Levent Asal ise, " Biz 40 yıldır peynir üretimi ve ticareti ile uğraşıyoruz. Burhaniye ve yöresinin kendine has aroması olan sütlerden ürettiğimiz peynirleri de başta İzmir olmak üzere ülkemizin birçok şehrine gönderiyoruz. Müşterilerimiz bu bölgenin peynirini çok beğeniyorlar. Onun için adeta yok satıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de eski mandıra devlet desteğiyle yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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