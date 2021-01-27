Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi
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Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi

27.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:55
Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve ağaçları çiçek açtı. Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde yaşanacak soğukların çiçek açan ağaçları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Burhaniye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yöredeki meyve ağaçları, çiçek açtı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak soğuk havaların çiçek açan ağaçları olumsuz etkileyeceğini belirtti. Özellikle ovalarda çiçek açan badem ağaçları baharı anımsattı. Ağaçların ılık havaya aldandığını belirten Tarım Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde havalar ılık geçti. Badem ağacı da biliyorsunuz halk arasında 'aptal ağaç' olarak bilinir. Sıcağı ve birkaç gün güneşi gördü mü hemen çiçek açmaya başlar. Bunun aldanmaması mümkün değil. Çok erken oldu. Önümüzde daha soğuk günler var. Büyük ihtimalle bu ağaçlar aldanacak ve yazık olacak" dedi.Çiftçi Hasan Mert Çakıroğlu da "Bugünlerde havalar iyi gittiği için bademlerimiz çiçek açtı. Ama haftaya veya ondan sonraki hafta hava soğuk olursa çiçeklerini dökebilir. Yani meyve beklememek lazım" diye konuştu.


Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi
Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi
Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi
Burhaniye'de erken çiçek açan meyve ağaçları için don tehlikesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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