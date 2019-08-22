Burhaniye'de engelli vatandaşın güneş paneli sevinci

22.08.2019 16:04

Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 54 yaşındaki İrfan Özek, akülü sandalyesindeki elektrik sorununu güneş paneli ile çözdü.



Güneş paneli sayesinde rahat ettiğini anlatan 4 çocuk babası İrfan Özek, Kas rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana akülü sandalye kullanıyorum. Sandalyemin aküsü çok enerji tükettiği için bir gün yetmiyordu. Ahmet Döner adlı elektrikçi arkadaşım akülü sandalyemin üzerine güneş paneli monte etti. Bunun sayesinde elektrik sorunu kalmadı. Gezerken bir taraftan da akü dolduğu için çok rahatım. Bunu bütün engellilere tavsiye ediyorum. Güneş paneli sayesinde çok rahatım. Bunu takan ustaya teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA