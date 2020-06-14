Burhaniye'de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor Burhaniye ilçesinde, 36 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Ramazan Kuş, doğup büyüdüğü Yaylacık köyünün merasına 7 adet çeşme yaptırdı.

Burhaniye ilçesinde, 36 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Ramazan Kuş, doğup büyüdüğü Yaylacık köyünün merasına 7 adet çeşme yaptırdı. Çeşmelerden suyu akıtan engelli vatandaş, yardımseverlerin desteği ile yaptırdığı 7 çeşme için 40 bin lira harcarken, 7 bin lira da borçlandı.

Burhaniye ilçe merkezinde oturan 54 yaşındaki Ramazan Kuş, 1984 yılında geçirdiği elektrik kazası sonucu iki kolunu kaybetti. Bir koluna protez takılan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Ramazan Kuş, doğup büyüdüğü kırsal Yaylacık mahallesinde meralarda otlayan hayvanların susuzluğuna dayanamayınca çeşme yaptırmak için kolları sıvadı. Mahalleye 8 kilometre uzaklıktaki Yayla mevkindeki kaynaktan su getiren Ramazan Kuş, yaylaya giden yol boyuna 7 adet çeşme yaptırırken, hayırseverlerin büyük desteğini gördü. Hayırseverlerin desteği ile 7 çeşmeyi tamamlayan Kuş, çeşmeler için malzeme aldığı esnaflara 7 bin lira borçlandı. Vaatte bulunan bazı vatandaşların sözlerinde durmadıklarını anlatan Ramazan Kuş, "İlçe merkezinde oturuyorum. Yaylacık mahallemiz hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Yayladaki kaynaklarda bol su olmasına karşın yayla yollarında ve meralarda su sıkıntısı çekiliyordu. Geçtiğimiz yıl bu sıkıntıyı gidermek için çalışmaya başladım. Pek çok vatandaş da bize destek oldu. 8 kilometre uzaklıktan getirdiğimiz su için değişik yerlere 7 adet çeşme yaptırdık. Şu anda çeşmelerden su akıyor. Ancak, bize malzeme veren bazı esnaflara 7 bin lira borçlandım. Bunun için hayırseverlerin desteğini bekliyorum. Çeşmeler çok iyi oldu. Bu çeşmelerden hayvanların yanı sıra kurt kuş su içecek. Çok iyi bir hayır oldu. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA