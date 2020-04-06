Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi hazırladı
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Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, 3. Sayfa

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi hazırladı

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi hazırladı 'Evde kal' çağrısına fiziksel engelli Gazme Padem de destek vermek için rol adlı Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaptığı klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

06.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:04

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi hazırladı

'Evde kal' çağrısına fiziksel engelli Gazme Padem de destek vermek için rol adlı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaptığı klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların evde kal çağrılarına uyulması konusunda emniyet mensuplarının virüsün etkilerini azaltılması için hem birebir hem de sosyal medya üzerinden olan yoğun çabaları devam ediyor.

Bu kadar yoğunluğa rağmen İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın öncülüğünde ilçede görev yapan tüm personelin katkı sunduğu ve engelli vatandaşların da unutulmadığı bir klip hazırlandı. Klipte halkımıza hem sesli hem görsel uyarıları ile ev kalınması çağrısında bulunuyor.

Klipte ayrıca fiziksel engelli Gamze Padem de 'evde kal' uyarısında bulunması ise klibe çok ayrı bir kattı. Klipte işaret diliyle de ifadeler anlatılıyor.

Klip sosyal medya hesaplarında paylaşılırken kısa sürede büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi hazırladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi hazırladı
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