Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi

Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaptığı klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

06.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:36
Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi

Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaptığı klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uyması konusunda emniyet mensuplarının hem birebir hem de sosyal medya üzerinden yoğun çabaları devam ediyor.

Bu yoğunluğa rağmen İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın öncülüğünde ilçede görev yapan tüm personelin katkı sunduğu ve engelli vatandaşların da unutulmadığı bir klip hazırlandı. Klipte vatandaşlara hem sesli hem görsel uyarılar ile evde kalınması çağrısında bulunuluyor.

Klipte, fiziksel engelli Gamze Padem'in 'evde kal' uyarısında bulunması ise klibe çok ayrı bir renk kattı. Klipte işaret diliyle de ifadeler anlatılıyor.

Klip, sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kısa sürede büyük ilgi gördü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haber
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haber
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Kim Kardashian Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:12:38. #1.15#
title