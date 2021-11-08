Burhaniye' de emniyet kemerine afişli denetim - Haberler
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Burhaniye' de emniyet kemerine afişli denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye' de emniyet kemerine afişli denetim

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya başlatıldı.

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanyada, Trafik güvenliğine dikkat çekilirken, uyulacak her kuralın hayata bağlayacağı konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önem veriliyor.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Emniyet Kemeri denetimlerini artırdı. Çeşitli caddelerde konuşlanan trafik polisleri, emniyet kemerinin önemini vurgularken, toplumsal duyarlılığı yükseltmek anlamında büyük gayret gösteriyorlar. Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya ile ilgili ilçe de bulunan Kamu binaları, Cumhuriyet Meydanı, Saip Hoca Bulvarı ve vatandaşların görmesi için bilbordlarda farkındalık etkinleri başlatıldı. Kampanya kapsamında pek çok yere uyarı afişleri asıldı. Kampanya ilgi görürken, emniyet kemeri denetimlerinin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Burhaniye' de emniyet kemerine afişli denetim

Burhaniye' de emniyet kemerine afişli denetim

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