Burhaniye'de Emekli Müdür Danışman Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emekliye ayrılan Tapu Müdürü Aydın Doğan, Gayri Menkul Danışmanı oldu. Mevzuat, tapu kadastro ve vatandaş kapsamlı çözüm ortağı olacağını anlatan Doğan, herkese yardımcı olacağını söyledi.



Burhaniye'de 7 yıldan bu yana görev yapan 55 yaşında, 1 çocuk ve 2 torun sahibi Tapu Müdürü Aydın Doğan, 20 yıllık idarecilikten sonra emekli oldu. Görevi sırasında güler yüzlülüğü ve yardımseverliği ile takdir toplayan Müdür Aydın Doğan, ilçenin Mithatpaşa Caddesinde Gayri Menkul Danışmanlığı Ofisi açtı. Herkese yardımcı olacağını anlatan Doğan, "7 yıldan bu yana Burhaniye de görev yaptım. 2 ay önce de emekli oldum. Açtığım Gayri Menkul Danışmanlığı ofisinde vatandaşlara yardımcı olacağım. Mevzuat, tapu kadastro ve vatandaş kapsamlı çözüm ortağı olacağız" dedi. - BALIKESİR