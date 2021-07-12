Burhaniye'de ekmekte büyükşehir ucuzluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de ekmekte büyükşehir ucuzluğu

Burhaniye'de ekmekte büyükşehir ucuzluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Fırıntaş'da üretilen ekmeklerin satışı için kurulan büfe hizmete girdi.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Fırıntaş'da üretilen ekmeklerin satışı için kurulan büfe hizmete girdi. Fırıntaş'ın ucuz ve kaliteli ekmeği kısa sürede tutuldu.

Büyükşehir Belediyesine ait Fırıntaş'da üretilen ekmekler Burhaniyelilerle buluştu. Eski Devlet Hastanesi önünde kurulan büfede satılan ekmekler kısa sürede tutuldu. Büfede 300 gr. ekmek 1.75 liradan satılırken, bin 250 kilogram ekşi mayalı köy ekmeği de 7,5 liradan piyasada çıktı. Tost ekmeğinden hamburger ekmeğine kadar ekmek çeşitlerinin satıldığı büfe ilgi gördü. Ekmeklerin ilgi gördüğünü anlatan satış görevlisi Sıdıka Bahar, "Büfemizde 300 gram normal ekmek 1.75 liradan satılırken, bin 250 kilo ekşi mayalı köy ekmeği de 7,5 liradan tüketiciye ulaştırılıyor. Zeytinli ekmekten tost ve hamburger ekmeklerine kadar çeşitlerimiz var. Ürünlerimiz kaliteli olduğu kadar uzuz da satılıyor. Onun için yoğun ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de ekmekte büyükşehir ucuzluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Salih Uçan Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burhaniye'de ekmekte büyükşehir ucuzluğu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:06:38. #1.16#

title