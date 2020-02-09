Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi
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Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi

Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesinde emekliye ayrılan doktorlar için düzenlenen uğurlama yemeği ilgi gördü.

09.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:10
Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi

ilçesinde, Devlet Hastanesinde emekliye ayrılan doktorlar için düzenlenen uğurlama yemeği ilgi gördü. Karakaş Otelde düzenlenen uğurlama yemeğine emekli doktorlar da katıldı.


Burhaniye Devlet Hastanesinde çalışırken emekliye ayrılan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Işık Utkaner, Biyokimya Uzmanı Manolya Kılıç ve 'ya tayin olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mehtap Yücedağ için Karakaş Otel de düzenlenen uğurlama yemeği, ilçedeki bütün doktorları buluşturdu. Yemeğe, emekli doktorlardan Lemi Turgut, Yavuz Taner, Mehmet Cüneyt, Selçuk Sağlam ve İbrahim Baylav da katıldı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden yemekte, sohbetler yapılırken, vedalaşma sırasında da duygusal anlar yaşandı. Emekli olan ve tayini çıkan doktorlara hizmetleri için teşekkür eden Burhaniye Devlet Hastanesi Baştabibi Uzman Doktor Yalçın Vurupalmaz, emekliye ayrılan arkadaşlarını unutmayacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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