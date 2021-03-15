Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor

15.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında başlatılan denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında başlatılan denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları tarafından denetim ekipleri oluşturuldu.

Kaymakam İlyas Memiş öncülüğünde, kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, belediye zabıtası, meslek odaları ile ilçe denetim ekipleri tarafından kapsamlı denetim gerçekleştiriliyor. Oluşturulan ekipler, ilçedeki ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, manav, lokanta, restoran, çay ocakları, otel, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde kapsamlı denetimler yapıyor. Denetimlerin devam edeceğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, "Denetim ekipleri, vatandaşların ve esnafların başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kararlara uyma hususunda uyarılarda bulunuyorlar. Denetimlerde, tedbirlere uymadıkları tespit edilenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uyarılar ve cezai işlem yapılıyor" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor
Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor
Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor
Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor
Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor
Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:08:57. #1.16#
title