Burhaniye'de devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin sürücüsü öldü
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Burhaniye'de devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin sürücüsü öldü

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen saman yüklü kamyonet yandı, sürücü Latif Gökalp hayatını kaybetti.

Burhaniye'de devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin sürücüsü öldü
07.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:41

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen saman yüklü kamyonet yandı, sürücü Latif Gökalp hayatını kaybetti.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Sübeylidere Mahallesi'nde Avunduk yolunda saat 16.00 sıralarında Latif Gökalp (47) yönetimindeki saman yüklü 10 RY 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Saman yüklü kamyonet bir anda alev aldı.

Araç içinde sıkışan sürücü Latif Gökal, yanarak öldü. Samanların yol kenarındaki ağaçları da tutuşturması sonucu büyüyen yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Sürücü Gökalp'in cesedi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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