Burhaniye'de destekleme ve yetiştirme kursları toplantısı

12.09.2019 10:38

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, destekleme ve yetiştirme kursları ilçe toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2019/2020 eğitim öğretim yılında ilçe de açılacak olan destekleme ve yetiştirme kurslarında 29.08.2019 tarihli DYK yönergesinin uygulanması ele alındı.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Ceylan başkanlığındaki toplantıya, ilçedeki okul müdürleri katıldı. Ceylan, yeni yönergeyi tanıtırken, yetiştirme kurslarında en yüksek verimin alınmasını amaçladıklarını söyledi. Kurs merkezi müdürlerinin özellikle dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Ceylan, toplantıya katılanlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA