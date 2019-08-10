Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

10.08.2019 16:48
Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişme botla Öğretmenler Mahallesi plajından denize açılan Hüseyin Selman, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayınca itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaran ekibi, Selman'ın botuna ulaşırken, şahıs sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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