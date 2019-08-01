Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu

Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın korkuya sebep oldu.

1.08.2019 13:17
Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Çöplük alandan yükselen dumanlar Şarköy'e ulaşırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını sündürdü. Yangının söndürülmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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