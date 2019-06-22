Burhaniye'de çöplük yangını
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, katı atık depolama tesisindeki çöplükte yangın çıktı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, katı atık depolama tesisindeki çöplükte yangın çıktı.
Şarköy Mahallesi'nde, katı atık depolama tesisindeki çöplükten dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 ekip, yangına müdahale ederek, çevreye sıçramaması için önlem aldı.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangın, devam ediyor.
Kaynak: AA
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